Гонконг рассчитывает присоединиться к соглашению о ВРЭП

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 ноября. /ТАСС/. Гонконг поддерживает идеи и принципы соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) стран Азиатско-Тихоокеанского региона и рассчитывает к нему присоединиться. Об этом заявила глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам в своем выступлении на саммите АТЭС, прошедшем в пятницу в режиме видеоконференции.

"Имея статус отдельной таможенной территории, члена Всемирной торговой организации, Гонконг поддерживает принципы соглашения", - приводит ее слова пресс-служба местного правительства. Кэрри Лам выразила надежду на то, что Гонконг в ближайшее время сможет присоединиться к данному торговому объединению, и обратилась за поддержкой к его участникам.

Соглашение о ВРЭП подписали 15 ноября страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины), а также партнеры организации (Австралия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония). После вступления договора в силу будет сформирована крупнейшая в мире зона свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителей и объемом ВВП в 28 трлн долларов, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.