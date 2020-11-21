Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в пятницу снизились.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones упал на 219,95 пункта (-0,75%) и остановился на уровне 29 260,85. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 24,12 пункта (-0,67%), до отметки 3 557,75. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 49,75 пункта (-0,42%), до уровня 11 854,96.

Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 1,03%, до $42,17 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,57%, до $1 872,20 за тройскую унцию.

После того, как в начале недели энтузиазм участников рынка в связи с разработкой вакцин от коронавируса подвел индекс Dow Jones вплотную к рекордным показателям, рост числа инфицированных коронавирусом и признаки того, что темпы восстановления экономики замедляются, заставили инвесторов умерить энтузиазм, отметила газета The Wall Street Journal, комментируя итоги сессии. Некоторые инвесторы, добавила газета, "считают наступившую паузу полезной после бурного периода, произошедшего по окончании президентских выборов".

"Котировки росли слишком быстро, - привела газета мнение главного управляющего компании Adams Funds Марка Стокла. - Думаю, что участники рынка должны взять паузу".