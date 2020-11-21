ФРС США согласилась вернуть Минфину неистраченные $455 млрд из фонда борьбы с COVID-19

ВАШИНГТОН, 21 ноября. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл в пятницу согласился вернуть министерству финансов неиспользованные средства из чрезвычайного фонда по борьбе с распространением нового коронавируса в размере $455 млрд. Об этом говорится в опубликованном письме главы финрегулятора на имя министра финансов Стивена Мнучина.

В марте Конгресс США одобрил пакет по стимулированию пострадавшей от последствий пандемии экономики страны в размере $2,2 трлн, который предусматривал выделение $500 млрд на создание различных механизмов экстренного кредитования по линии ФРС, а также гарантий по займам. Экстренные меры помогли успокоить фондовые рынки, но в итоге была использована лишь их небольшая часть.

"Мы разработаем с вами договоренности о возврате неиспользованной части средств <...> в связи с прекращением действия [программы] в конце года", - отметил Пауэлл. Он признал, что Минфин обладает "исключительными полномочиями" по поводу того, следует ли продлевать программу.

Мнучин в четверг потребовал от ФРС вернуть неистраченные $455 млрд, чтобы Конгресс смог повторно ассигновать данную сумму на другие цели. По словам министра, "в том маловероятном случае, если в будущем возникнет необходимость восстановления этих средств, ФРС может запросить соответствующее одобрение у министра финансов". Однако глава ФРС заявил, что программа, срок действия которой истекает 31 декабря нынешнего года, по-прежнему необходима. "ФРС предпочла бы, чтобы весь объем средств экстренной помощи, выделенный во время пандемии коронавируса, продолжал играть свою важную роль в качестве опоры для нашей все еще испытывающей трудности и уязвимой экономики", - говорится в опубликованном в четверг финрегулятором ответном письме. ФРС обычно избегает публичных заявлений такого рода.

Во вторник Пауэлл также подчеркнул, что не считает необходимым закрытие данной программы. Он добавил, что ФРС намерена "использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства для содействия восстановлению [американской экономики] до тех пор, пока работа не будет по-настоящему хорошо сделана".

Контролируемая демократами Палата представителей и Сенат Конгресса, где большинство у республиканцев, продолжают спорить по поводу размера следующего пакета стимулирующих мер. По мнению демократов, он должен превысить $2 трлн, а республиканцы настаивают на $500 млрд. К настоящему времени американская администрация ассигновала с согласия Конгресса на чрезвычайные меры стимулирования экономического роста уже свыше $6 трлн с учетом шагов, предпринятых ФРС.