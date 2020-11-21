В Дагестане собрали рекордный урожай винограда

МАХАЧКАЛА, 21 ноября. /ТАСС/. Аграрии Дагестана в 2020 году собрали рекордные 205 тыс. тонн винограда. Об этом сообщается на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Дагестан в 2020 году собрал рекордные 205 тыс. тонн винограда, что на 6,2% больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении ведомства.

По информации регионального Минсельхоза, в последние годы виноградарство в республике получает большую государственную поддержку, отрасль стремительно развивается. В 2019 году в Дагестане собрали рекордный за последние 30 лет урожай - более 193 тыс. тонн винограда на площади 20,4 тыс. га. На 1 января 2020 года общая площадь виноградников в республике составила 25,8 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте - 20,2 тыс. га.

Плодоносящая площадь виноградных насаждений в хозяйствах всех категорий республики за период 2014-2019 годов увеличилась на 4,5 тыс. га, валовой сбор - на 55 тыс. тонн, при этом урожайность винограда увеличилась в 2,3 раза.