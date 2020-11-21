Кабмин расширил правила предоставления субсидий туроператорам из-за коронавируса

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом. Соответствующее постановление, расширяющее возможности для получения господдержки, опубликовано в субботу на сайте кабмина.

"В правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки", - говорится в сообщении.

На сайте кабмина говорится, что сейчас туроператорам будут возмещаться расходы по вывозу туристов за период с 24 января по 30 марта без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.

Изначально на поддержку туристической отрасли было выделено 3,5 млрд рублей. Субсидии можно было потратить на частичное возмещение стоимости невозвратных билетов и покрытие затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, отмечается в уточнении.

"Расширение дат, в которые туроператоры могут получить субсидию за вывозные рейсы - справедливое решение. Вывоз туристов осуществлялся в первую очередь из соображений безопасности наших граждан и в предельно сжатые сроки. Поэтому мы считаем правильным поддержать всех, кто проявил социальную ответственность и без лишних формальностей вернул людей домой. Новые правила позволят туроператорам подать заявки на получение субсидии дополнительно на еще 391 вывозной рейс, которыми в Российскую Федерацию вернулись более 50 000 туристов. Мера дополнительно поддержит туроператоров в это непростое для отрасли время, позволит компенсировать часть убытков, сохранять рабочие места и выполнять обязательства перед туристами", - сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.