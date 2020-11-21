Белоруссия ограничила ввоз птицы из РФ и некоторых других стран в связи с птичьим гриппом

МИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Белоруссия ввела ограничения на ввоз птицы и продукции птицеводства из ряда регионов России, а также Германии, Нидерландов, Франции и Дании в связи с случаями птичьего гриппа в этих странах. Об этом сообщило в субботу агентство БелТА со ссылкой на Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Временные ограничения касаются птицы и птицеводческой продукции из Республики Татарстан, Ростовской, Самарской, Томской областей России. Также временно запрещен импорт товаров птицеводческой отрасли из земель Мекленбург-Передня Померания и Нижняя Саксония (Германия), провинций Гронинген и Гелдерланд (Нидерланды), из регионов Корсика (Франция) и Центральная Ютландия (Дания). По данным Всемирной организации здравоохранения животных, на территории этих регионов зарегистрированы случаи заболевания птиц высокопатогенным гриппом, отмечает белорусский Минсельхозпрод.

Временные ограничения вводятся с 23 ноября. Они касаются таких товарных категорий, как живая птица, инкубационное и пищевое яйцо, мясо птицы, яичный порошок, меланж, альбумин и другие пищевые продукты переработки куриного яйца, пух, перо, а также не подвергнутой дезинфекции пернатой дичи.

Приостанавливаются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров в Белоруссию с этих территорий.

Птичий грипп - остро протекающее вирусное заболевание, затрагивающее сельскохозяйственных, домашних и диких птиц, с поражением респираторного и желудочно-кишечного трактов. Вспышки этой болезни приводят к массовой гибели зараженной птицы, что приносит большой экономический ущерб. Вся птицы в очагах этого заболевания отчуждаются и уничтожаются.