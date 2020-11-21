Президент ЮАР: G20 должна переключиться на борьбу с экономическими последствиями пандемии

ПРЕТОРИЯ, 21 ноября. /ТАСС/. "Группа двадцати" (G20), которая на протяжении всего текущего года возглавляла международные усилия по борьбе с коронавирусом, должна переключиться на решение экономических и социальных последствий пандемии. Об этом заявил в субботу президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса, выступая на онлайн-саммите G20.

"Ведущим странам мира следует укреплять сотрудничество с тем, чтобы победить пандемию и защитить мировую экономику, - подчеркнул он. - От пандемии наибольший урон понесли экономики развивающихся стран, включая Африку. Совокупный ВВП Африки в текущем году упадет на 3,2%, континент впервые за последние 25 лет войдет в фазу спада".

Рамапоса обратился ко всем странам G20 с требованием предпринять усилия для того, чтобы убедить все государства-кредиторы Африки, международные финансовые организации и частный сектор продолжать работать с африканскими правительствами для решения проблемы с непосильными долгами. "Решение G20 по замораживанию выплат по долгам ряда стран Африки является позитивным развитием событий, однако необходимы новые и значительные решения с тем, чтобы не допустить глубокого социального кризиса на континенте и обеспечить его экономическое возрождение", - указал он. Президент ЮАР отметил, что Международный валютный фонд должен участвовать в этих усилиях за счет выдачи дополнительных кредитов.

Единство действий

Сирил Рамапоса отметил, что база, которая закладывается сейчас, когда мировое сообщество ищет единый ответ на пандемию коронавируса, способна помочь в дальнейшем решении проблем, стоящих перед человечеством. "Из нашего нынешнего опыта можно и нужно извлечь необходимый опыт, - заметил Сирил Рамапоса. - Мы также должны обеспечить ситуацию, когда все страны мира получат вакцину от коронавируса, когда она будет готова к применению".

Накануне начала работы нынешнего саммита президент ЮАР был одним из инициаторов письма, в котором содержится просьба к лидерам G20 мобилизовать финансовые средства для покрытия дефицита всемирной программы по закупке вакцины, лекарств и тестов в рамках борьбы с коронавирусом. "Размер недостающих средств достигает сейчас $4,5 млрд, - отмечается в письме. - Получение этих денег будет способствовать как спасению жизней, так и выходу мира из экономического и гуманитарного кризиса".

Южно-Африканская Республика является единственной страной Африки, которая входит в "Группу двадцати".