Около 40% заведений общепита в России сменили собственников с начала пандемии

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Около 40% российских кафе и ресторанов в 2020 году сменили собственников из-за экономических трудностей, вызванных пандемией. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Примерно 40% наших коллег лишились бизнеса. Вроде бы рестораны все работают, просто люди были должны - они отдали за долги предприятия, ушли, взяли совладельцев, у кого-то выкупили. То есть сама точка стоит, но она больше не принадлежит этому человеку, он лишился бизнеса. <…> Помещения не закрылись, но пришли новые владельцы. Сегодня куча предприятий в такой же ситуации", - сказал он.

Как отметил собеседник агентства, в первую очередь сложности коснулись тех рестораторов, которые арендуют помещения и работают в крупных городах.

"Санкт-Петербург в этом смысле страдает, большие города страдают, потому что упала платежеспособность населения, потребительское поведение изменилось. В маленьких городах ресторанов не так много, там нет конкуренции в той степени, у кого-то есть собственное помещение - это полегче. По большому счету, в крупных городах на платежеспособную часть населения достаточное количество ресторанов и, конечно, в этом смысле рынок почистится - уйдут те, кто неправильно выбрал концепцию, локацию и так далее", - добавил Игорь Бухаров.

Кроме того, по мнению эксперта, из-за экономической ситуации руководители будут экономить на новогодних корпоративах - на фоне падения покупательной способности многие компании вместо мероприятий в кафе и ресторанах предпочтут воспользоваться сервисами доставки еды в офис.