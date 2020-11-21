Reuters: европейские авиавласти разрешат возобновление полетов Boeing 737 MAX в январе

ТАСС, 21 ноября. Европейское агентство по авиационной безопасности рассчитывает, что лайнер Boeing 737 MAX, который не эксплуатируется после двух катастроф, получит разрешение на возобновление полетов в январе следующего года. Об этом в субботу сообщил исполнительный директор организации Патрик Кай.

"Вероятно, в нашем случае мы примем решения, позволяющие вернуть [самолет] в эксплуатацию, когда-нибудь в январе", - цитирует Кая агентство Reuters.

В среду глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов лайнера.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS - системы улучшения характеристик маневрирования. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Boeing позднее внесла изменения в работу MCAS. Летом прошли летные испытания 737 MAX с модернизированным оборудованием.