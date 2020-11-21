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Reuters: европейские авиавласти разрешат возобновление полетов Boeing 737 MAX в январе

18 ноября глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов лайнера

ТАСС, 21 ноября.  Европейское агентство по авиационной безопасности рассчитывает, что лайнер Boeing 737 MAX, который не эксплуатируется после двух катастроф, получит разрешение на возобновление полетов в январе следующего года. Об этом в субботу сообщил исполнительный директор организации Патрик Кай.

"Вероятно, в нашем случае мы примем решения, позволяющие вернуть [самолет] в эксплуатацию, когда-нибудь в январе", - цитирует Кая агентство Reuters.

В среду глава Федерального авиационного управления США Стивен Диксон подписал распоряжение, обеспечивающее условия для возобновления полетов лайнера.

10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек. Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе MCAS - системы улучшения характеристик маневрирования. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

Boeing позднее внесла изменения в работу MCAS. Летом прошли летные испытания 737 MAX с модернизированным оборудованием.

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