В ВТО призвали страны снизить торговые барьеры для лекарств в условиях пандемии

ЖЕНЕВА, 21 ноября. /ТАСС/. Заместитель генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО) Алан Вольф призвал страны к снижению торговых барьеров в связи с разработкой вакцин против коронавируса, а также появлением новых средств терапии и диагоностики. Об этом он заявил в субботу на онлайн-саммите Группы двадцати (G20).

"Настало время для членов ВТО прийти к согласию и выполнить меры по ускорению поставки основной медицинской продукции в мировом масштабе туда, где в ней нуждаются", - сказал он. Как подчеркнул Вольф, торговля фармацевтическими товарами и медицинским оборудованием должна быть беспошлинной. "По мере того, как начинают внедряться новые вакцины, средства диагностики и терапии, следует уменьшить барьеры на границах", - отметил замглавы ВТО. По его словам, международное сообщество должно достичь "понимания в отношении ограничения торговых рестрикций, обеспечения большей транспарентности" и "облегчения торговли, особенно для беднейших стран".

Вольф высказался также за "немедленное серьезное подключение членов ВТО к усилиям по осуществлению крупной реформы" организации. Речь идет, в частности, о "восстановлении дискуссионной и переговорной функции, обеспечивающей обязывающее урегулирование споров, которое рассматривается всеми как легитимное". Он выразил уверенность, что намеченная на 2021 год 12-я министерская конференция ВТО "станет важной вехой в этой работе". "Члены G20 могут внести неоценимый вклад в выполнение целей, поставленных основателями многосторонней торговой системы семь десятилетий назад и ВТО - четверть века назад", - заключил заместитель гендиректора.

Главными темами саммита G20, который проходит 21 и 22 ноября в формате видеоконференции, являются меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления мировой экономики. Как заявил ранее министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, саммит "призван укрепить международное сотрудничество в целях восстановления мировой экономики и создания прочной основы для устойчивой, сбалансированной и всеобъемлющей фазы роста".