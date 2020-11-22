Корпорация "Ак Барс" готова развернуть гражданское судостроение на верфях в Туркмении

КАЗАНЬ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Кильсинбаев/. Судостроительная корпорация "Ак Барс" готова развернуть производство пассажирских и грузовых гражданских кораблей на действующих в Туркмении верфях. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор корпорации Ренат Мистахов.

Корпорация ранее предлагала туркменской стороне в рамках контракта произвести первое гражданское судно для ее нужд на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького с дальнейшей сборкой кораблей на территории Туркмении. Туркменские коллеги при этом отметили, что готовы сотрудничать, только если все суда будут производиться исключительно на их верфях.

"Мы согласилась, подтвердили, что мы готовы сегодня вместе с ними строить на их верфях, обучать их там на месте, помогать комплектовать, вместе строить, а также проводить надзор над строительством. <…> Судостроительная корпорация "Ак Барс" готова в Туркменистане развернуть совместное строительство, как пассажирских, так и грузовых гражданских кораблей", - сказал он, отметив, что ранее между сторонами было подписано соглашение.

По словам Мистахова, туркменская сторона предложила корпорации "Ак Барс" совместно отработать вопрос по грузо-пассажирскому парому и сухогрузу-контейнеровозу. Корпорация в ответ предоставила им все проекты и наработки.

Зеленодольский завод имени А. М. Горького - одно из крупнейших судостроительных предприятий России. По официальным данным предприятия, за годы своей истории завод построил свыше 1,5 тыс. морских и речных судов, в том числе около 600 военных. В этому году заводу исполняется 125 лет.

Судостроительная корпорация создана на базе холдинговой компании "Ак Барс" в Татарстане. В ее состав вошли профильные предприятия холдинга Зеленодольский завод им. А. М. Горького, Казанский завод "Электроприбор", компании "Ак Барс металл", "Адриа винч Зеленодольск", "Волгататсудоремонт".