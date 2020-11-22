"Спутник V" будет дешевле вакцин Pfizer и Moderna

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет стоить намного меньше, чем вакцины Pfizer и Moderna. Об этом в воскресенье сообщается в аккаунте вакцины "Спутник V" в Twitter .

"Объявленные цены в $19,5 за дозу вакцины Pfizer и $25-37 за дозу вакцины Moderna на самом деле означают, что цены составят $39 и $50-74 на человека. Одному человеку требуется две дозы вакцин Pfizer, "Спутник V" и Moderna. Цена на Sputnik V будет намного ниже", - указано в сообщении.

Цена российской вакцины будет объявлена на следующей неделе, уточнил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса на базе двух штаммов аденовируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи и прошел клинические испытания в июне-июле. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. 15 августа в Минздраве РФ сообщили о начале производства препарата. Третий - пострегистрационный - этап клинических исследований российской вакцины начался 25 августа.