Премьер Японии считает, что борьба с изменениями климата должна привести к росту экономики

ТОКИО, 22 ноября. /ТАСС/. Меры по борьбе с изменениями климата не должны ассоциироваться со сдерживанием экономики, поскольку в конечном итоге они, напротив, приведут к экономическому росту. Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в ходе сессии саммита Группы двадцати, посвященной сохранению экосистемы планеты.

"Борьба с климатическими изменениями - это не ограничение экономического роста. Мы должны изменить наше мировоззрение и прийти к пониманию, что активные меры по борьбе с изменениями климата приведут к трансформации индустриальной системы, нашей экономики и общества, и в итоге приведут к быстрому экономическому росту", - сказал он.

Суга также отметил, что, помимо принимаемых в мире мер по сокращению выбросов парниковых газов, необходимо не забывать и об усилиях по отказу от пластика с тем, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение Мирового океана.

G20 - неформальное объединение крупнейших экономически развитых и развивающихся стран, существующее с 1999 года. В его состав входят 19 государств (Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, ФРГ, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, РФ, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония) и Евросоюз. По данным Всемирного банка, на страны "двадцатки" приходится 80% мирового ВВП. Функции председателя в объединении в текущем году выполняет Саудовская Аравия.

Саммит G20 проходит в этом году с 21 по 22 ноября в формате видеоконференции. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики.