Силуанов заявил, что ФНС становится органом сервисов государства

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России становится органом сервисов государства, успешная работа ведомства зависит от инноваций и IT-решений. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы " Воскресный вечер " с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия-1".

"Налоговая становится не фискальным органом, налоговая становится органом сервисов государства. И делается это абсолютно суперсовременно", - отметил Силуанов.

По его словам, успех ФНС зависит от инноваций и сервисов, построенных на основе современных IT-решений. "Наша сейчас задача в том, чтобы эту практику, когда налоговой службы не видно и не чувствуется, но налоги идут и пополняют казну государства, вот эту функцию надо расширять. Поэтому еще раз повторюсь, фискальная функция важна для того, чтобы мы могли финансировать дороги, здравоохранение, образование и так далее, но важно, как это делается. А как это делается во многом зависит от инновационности этой службы. Успех Сбербанка, успех налоговой службы в чем? Инновации, крутые сервисы, которые построены были на основе последних IT-решений", - добавил глава Минфина.

Он подчеркнул, что ФНС получает большой объем информации через контрольно-кассовую технику. "Это такой массив информации, который позволяет делать шикарные аналитические решения, нам некоторые ведомства, которые сегодня собирают информацию, просто уже становятся ненужными", - отметил Силуанов.