Самолет "Аэрофлота" совершил первый грузопассажирский рейс на Кипр

НИКОСИЯ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот" совершил в воскресенье первый после восьмимесячной паузы грузопассажирский рейс в Республику Кипр, а затем, также вместе с пассажирами на борту, вылетел обратно в 14:05 по кипрскому времени (15:05 мск) в Москву. Об этом информировало кипрское представительство крупнейшего российского авиаперевозчика.

"В самолете, который выполнил рейс SU2072 из Москвы в Ларнаку, было 69 пассажиров, из которых 58 являются гражданами России. На борту обратного рейса SU2073, который вылетел в российскую столицу, находятся 146 пассажиров, из них 134 россиянина", - сообщили корреспонденту ТАСС в кипрском представительстве "Аэрофлота".

Начиная с 22 ноября, "Аэрофлот" будет выполнять такие рейсы на Кипр по воскресеньям и средам. С 4 декабря по пятницам к выполнению грузопассажирских перевозок на Кипр и обратно планирует приступить российский лоукостер "Победа". С 1 октября авиакомпания Cyprus Airways стала по четвергам выполнять еженедельные грузопассажирские рейсы на маршруте из Москвы в Ларнаку, при этом в российскую столицу самолеты этой авиакомпании пока летали без пассажиров.

21 марта Кипр в условиях пандемии закрыл воздушное пространство. С 9 июня страна стала постепенно возобновлять авиасообщение с внешним миром, однако в Россию и из нее до сих пор осуществлялись лишь специальные вывозные рейсы для застрявших за рубежом россиян.