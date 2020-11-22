Глава МВФ назвала беспрецедентными принятые G20 меры по предотвращению банкротств

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева дала высокую оценку решению участников саммита Группы двадцати (G20) принять беспрецедентные меры, нацеленные на предотвращение банкротств и углубления кризиса, порожденного пандемией нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении Георгиевой, распространенном в воскресенье пресс-службой МВФ.

"Я во время встречи высоко оценила G20 за беспрецедентные меры, включая бюджетные и монетарные, призванные смягчить последствия COVID-19, помочь предотвратить массовые банкротства и избежать дальнейшего обострения кризиса", - отметила глава МВФ. Она поблагодарила Группу двадцати за поддержку, позволившую выделить дополнительно более $100 млрд на финансирование 82 стран и обслуживание задолженности беднейших государств.

Георгиева выделила три главных направления дальнейшего сотрудничества для преодоления нынешнего кризиса. Первым таким приоритетом она назвала обеспечение вакцинами от коронавируса всех без исключения жителей планеты. "Если нам это удастся, то, как полагает фонд, доходы в мире увеличатся дополнительно на почти $9 трлн к 2025 году", - сказала глава МВФ. Остальными направлениями взаимодействия она назвала поддержку занятости, синхронизацию инвестиций в развитие цифровой инфраструктуры и экологически чистых технологий, стимулирование мировой системы торговли и совершенствование налогообложения.

"И нам нельзя забывать о мире за пределами G20, о беднейших странах, которые в наименьшей степени снабжены для преодоления шоков", - заключила глава фонда.

Саммит G20 проходил в этом году с 21 по 22 ноября под председательством короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в формате видеоконференции. Главными темами для обсуждения стали меры по борьбе с пандемией, а также процесс восстановления глобальной экономики. Кроме проблем, связанных с коронавирусом, на саммите обсуждается ряд других вопросов, в частности инновации, укрепление сферы здравоохранения, поддержка наиболее уязвимых групп общества.