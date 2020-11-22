Эр-Рияд заявил, что более 1 млрд человек извлекли пользу от решения G20 по отсрочке долгов

КАИР, 22 ноября. /ТАСС/. Более миллиарда человек во всем мире извлекли пользу из инициативы Группы двадцати (G20) по приостановке выплат странами долговых платежей. Об этом заявил в воскресенье после завершения саммита "двадцатки" наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в его обращении, которым он подвел итоги ее работы под председательством королевства.

"Группа двадцати с момента своего основания была важным связующим звеном между нашими странами. На протяжении многих лет она демонстрировала свою жизнеспособность, играя важную роль в решении экономических, финансовых, социальных и экологических проблем, - сказал он. - На фоне вспышки COVID-19 и ее последствий для здоровья людей, экономики и общества наше сотрудничество стало важным как никогда. Вместе мы подошли к этой проблеме со всей серьезностью, что было обусловлено ответственностью за сохранение человеческой жизни, защиту источников средств к существованию, смягчение последствий этой пандемии и повышение готовности противостоять любым будущим кризисам".

Экстренные меры

"Эта пандемия не знает границ - она пришла во все страны и затронула прямо или косвенно каждого человека, живущего на этой планете, что потребовало активизации ключевой роли "двадцатки", - отметил наследник саудовского престола. - С этой целью лидеры G20 встречались дважды за одно председательство, что стало прецедентом с момента ее основания, а с тем, чтобы противостоять этой глобальной угрозе мы инициировали принятия беспрецедентных мер и скоординированных действий". По его словам, в первую очередь, было уделено особое внимание "наиболее уязвимым группам" и предоставлены необходимые ресурсы тем, кто находится на передовой борьбы с заболеванием.

"После вспышки страны G20 пообещали выделить более $21 млрд на удовлетворение неотложных потребностей в финансировании, в частности, разработку диагностик, вакцин и эффективного лечения, - напомнил бен Сальман. - Королевство направило $500 млн на поддержку этих усилий, и в G20 мы договорились сделать все, чтобы создать условия для равноправного доступа к вакцинам, терапевтическим и диагностическим средствам, и продолжаем работаем над этим".

"Во-вторых, мы приняли чрезвычайные шаги для поддержки наших экономик и народов, влив более $11 триллионов в мировую экономику, - указал он. - В-третьих, мы предоставили экстренную поддержку наиболее уязвимым странам мира, где пандемия поставила под угрозу уже достигнутый за десятилетия прогресс. В рамках инициативы приостановки обслуживания долга мы выделили более $14 млрд для облегчения долгового бремени наиболее уязвимых государств, совокупное население которых превышает миллиард человек. Мы также расширили эту инициативу и продолжим оценивать ситуацию, чтобы посмотреть, будет ли необходима дополнительная отсрочка".

"Мы доказали, что наша сила - в нашем единстве. Но именно для этого и была создана Группа двадцати - чтобы объединить страны всех континентов и коллективно противостоять величайшим вызовам современности, принимая совместные и эффективные решения, - подчеркнул наследный принц. - Мы полностью осознаем важность быть лучше защищенными от будущих пандемий, и должны извлечь уроки из этого кризиса".

Долговые отсрочки

В апреле Группа двадцати предоставила беднейшим странам мира право приостановить выплаты по внешнему суверенному долгу, включая его обслуживание, до конца текущего года. Не менее 46 стран с низкими доходами уже воспользовались этой инициативой.

В итоговом заявлении саммита G20 объявила о том, что ее лидеры согласовали дальнейшую отсрочку по связанным с обслуживанием долга платежам до июня 2021 года. Как пояснил в этой связи на пресс-конференции в Эр-Рияде министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан, "бедным странам будет оказана помощь в краткосрочной и среднесрочной перспективе". "Мы согласовали рамки этой помощи, - сказал он. - Если мы будем медлить, отсрочка негативно отразится на всех нас".

На саммите было заявлено также, что еще ряд стран намерен присоединиться к уже воспользовавшимся этой инициативой государствам.