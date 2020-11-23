Мобильное приложение "Помощник ОСАГО" начало работать на всей территории России

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Помощник ОСАГО", позволяющее оформлять электронные документы о ДТП даже при наличии разногласий у водителей, начало работать на всей территории России. Об этом говорится в сообщении Российского союза автостраховщиков (РСА).

"Мобильное приложение позволяет оформить извещение о ДТП в электронном виде и не составлять этот документ на бумажном бланке. Ранее при наличии разногласий водители должны были заполнить совместное бумажное извещение о ДТП, а приложением можно было воспользоваться для фотофиксации аварии", - указано в сообщении.

Отмечается, что теперь процедура оформления занимает около 15 минут. Часть данных о документах (водительское удостоверение, данные о полисе ОСАГО) для извещения поступят из личного кабинета водителя на портале госуслуг и из АИС ОСАГО. Участникам останется только проверить их правильность и выполнить фото с места происшествия, следуя специальным подсказкам, а также ввести иные данные, требуемые для составления извещения о ДТП.

Помимо этого, приложение позволяет оформить электронные документы о ДТП с участием транспортных средств, принадлежащих юридическим лицам. Также в приложении можно дополнять или корректировать данные водительских удостоверений, полученных из ЕСИА, в том числе путем сканирования штрих-кода удостоверения.

"Важно, что приложение, которое уже облегчило жизнь тысячам автомобилистов пяти пилотных регионов, начнет работать на всей территории России. Причем оно станет доступно автовладельцам как раз тогда, когда задача сокращения количества визитов в офисы страховых компаний особенно актуальна из-за эпидемии коронавируса", - сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Мобильное приложение "Помощник ОСАГО" было разработано РСА, Банком России и Минкомсвязи и запущено 1 ноября 2019 года в пяти "пилотных" регионах - Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Татарстан. Работа приложения в этих регионах признана успешной.