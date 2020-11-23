Эксперты назвали число банков, которые могут лишиться лицензии в течение года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. До 35 российских банков могут лишиться лицензии в течение ближайших четырех кварталов, они находятся в зоне повышенного риска, следует из материала рейтингового агентства "Эксперт РА".

"Значение индекса [здоровья банковского сектора] на уровне 90,7% на 01.10.2020 означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска", - говорится в материале.

В агентстве отмечают продолжающуюся стагнацию банковского сектора. Улучшения качества кредитов или хотя бы повышения устойчивости наиболее уязвимых банков не наблюдается, считают в аналитики. Несмотря на характерное для 2020 года снижение качества активов банков, их собственники откладывают масштабные докапитализации, учитывая неполное отражение потерь из-за реструктуризаций.

"Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год", - полагают эксперты.

В материале отмечается, что почти 26% действующих кредитных организаций за последние 12 месяцев показали убытки. 36% банков столкнулись со снижением регулятивного капитала в 2020 году. "С учетом того, что реальный масштаб потерь по кредитному риску не отражен в отчетности полностью, доля банков, испытывающих потерю собственных средств, может возрасти по итогам года", - указано в материале.

Также в исследовании говорится, что за январь - сентябрь половина банков испытали чистый отток средств физических лиц и 34% - отток средств предприятий со счетов.

Признаки снижения профицита ликвидности, впервые зафиксированные осенью 2020 года, пока имеют в большей степени технический характер и связаны с выкупом банками новых выпусков облигаций федерального займа [ОФЗ], представляющих собой высоколиквидные активы с ограниченной доходностью. Наблюдаемая волатильность средств клиентов препятствует утилизации избыточной ликвидности, отмечают в агентстве.

В третьем квартале были отозваны три банковские лицензии. Еще шесть лицензий были аннулированы в соответствии с решениями акционеров.