РБК: "Сколково" и "Роснано" перейдут под управление ВЭБ.РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, в соответствии с которой в России будет создан единый институт развития на базе госкорпорации ВЭБ.РФ. Кроме того, реформа предполагает объединение институтов со схожими видами деятельности и сохранение институтов со специальными задачами, сообщает в понедельник РБК со ссылкой на два источника, близких к кабинету министров, и источник в одном из институтов развития.

"Цель реформы заключается в том, чтобы создать единые механизмы управления институтами, устранить пересечения их функций с органами власти и коммерческими компаниями, а также увязать цели институтов с целями национального развития России", - сообщил изданию один из собеседников.

По данным источника РБК, близкого к правительству, под управление госкорпорации ВЭБ.РФ будут переданы следующие восемь институтов развития: Корпорация "МСП", Российский экспортный центр (РЭЦ), Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), "Сколково", а также "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Кроме того, ВЭБ.РФ также получит часть функций институтов развития, которые решено ликвидировать в рамках реформы, кроме тех функций, которые перейдут к профильным органам власти.

РБК сообщает, что ликвидированы будут три дальневосточных института развития: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Все функции этих институтов развития, за исключением государственной политики по привлечению трудовых ресурсов и инвестиций в Арктику и на Дальний Восток, перейдут к ВЭБ.РФ.

"Весь функционал институтов развития по поддержке опережающего развития Дальнего Востока и Арктики сохранится. Возможно, будет объединение нескольких юридических лиц в одно, более сильное, с оптимизацией пересекающихся административных и накладных расходов, - пояснил РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. - При этом основным финансовым институтом развития Дальнего Востока действительно станет ВЭБ.РФ, чьи ресурсы значительно превышают те, которые были на балансе Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ)".

По информации издания, также будут ликвидированы Фонд развития моногородов, госкомпания по управлению особыми экономическими зонами, Российский фонд развития информационных технологий, "Росинфокоминвест" и Агентство по технологическому развитию. Во всех этих случаях функции по реализации госполитики, распределению и предоставлению субсидий и грантов, администрированию специнвестконтрактов перейдут к профильным государственным ведомствам. При этом в Российском фонде развития информационных технологий сообщили, что фонд не ликвидируют. "Утвержден бюджет фонда на следующий год. Кроме того, согласована новая субсидия для субъектов малого бизнеса", - пояснил РБК представитель фонда.

Институты развития, которые будут объединены

По данным двух источников РБК, институты развития, которые имеют схожие виды деятельности, будут объединены. Так, в рамках реформы планируется создание универсального банка путем слияния ДОМ.РФ и МСП Банка. "ДОМ.РФ ничего не известно о подобных планах правительства", - рассказал изданию представитель банка в ответ на запрос о возможном слиянии. Представитель МСП Банка отказался от комментариев.

Также планируется объединить Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК) и "ВЭБ-лизинг" в единую лизинговую компанию. Как сообщил РБК источник, близкий к ГТЛК, у компаний имеются схожие портфели, которые можно было бы объединить. "Сейчас ГТЛК - единственная крупная российская лизинговая компания, которая не находится под санкциями. Но если "ВЭБ-лизинг" захочет продать ГТЛК свой портфель, то ГТЛК может рассмотреть такую возможность приобретения", - пояснил собеседник издания. В ГТЛК отказались от комментариев.

РБК также сообщает, что в рамках реформы Фонд защиты дольщиков войдет в состав Фонда ЖКХ, а Российский фонд фундаментальных исследований будет присоединен к Российскому научному фонду. Кроме того, планируется, что Российская венчурная компания (РВК) перейдет в управление к Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ). В РФПИ и РВК отказались от комментариев.

В пресс-службе правительства также отказались комментировать реформу.