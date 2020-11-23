"Известия": введение маркировки домашних животных в пределах всей страны могут отложить

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Введение обязательной маркировки домашних животных в пределах всей страны может принести убытки бизнесу и гражданам, поэтому требует поэтапного подхода. Сроки внедрения маркировки могут быть перенесены, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на подготовленное Минэкономразвития РФ отрицательное заключение на законопроект Минсельхоза РФ.

"Анализ влияния социально-экономических последствий реализации законопроекта на деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства разработчиком не осуществлялся, что свидетельствует о низкой степени проработанности данного вопроса", - отмечается в заключении.

В нем подчеркивается, что Минсельхоз сообщает об отсутствии тех или иных издержек в связи с введением маркировки животных, однако инициатива ведомства предполагает осуществление маркировки владельцами за свой счет. "Реализацию поэтапного подхода полагаем необходимым обеспечить посредством установления переходного периода или проведения эксперимента в целях апробации правового регулирования в ограниченном масштабе, на ограниченный промежуток времени для повышения будущей эффективности вводимого правового регулирования", - предлагают в Минэкономразвития.

"Известия" сообщают, что в заключении также отмечается недостаточно развитая инфраструктура в сельской местности, что может привести к появлению высокого риска привлечения к административной ответственности граждан, имеющих подсобные хозяйства и фермы. Это предполагается новой статьей КоАП, которая разработана в связи с появлением обязательной маркировки, пишет газета. По мнению авторов заключения, законопроект Минсельхоза "содержит положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса, которые приведут к возникновению необоснованных расходов".

В Минсельхозе изданию заявили, что с этой точкой зрения категорически не согласны. "В 79 регионах реализуются проекты по маркированию и учету животных, в 41 - учет осуществляется в электронном виде. Социальной напряженности при этом не наблюдается. Фактически законопроект создает условия для централизованного учета животных. То есть отсутствуют предпосылки для возникновения расходов у участников данного процесса. Так как проекты по маркированию и учету животных реализованы в большинстве субъектов, проведение эксперимента Минсельхоз России считает неактуальным", - пояснили "Известиям" в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Минсельхозе добавили, что уже четвертая по счету редакция законопроекта предусматривает, что порядок осуществления учета животных, перечень видов, которые подлежат процедуре, а также сроки их учета будут устанавливаться правительством России. "Таким образом, говорить о конкретных сроках введения централизованного маркирования и учета животных до момента принятия законопроекта и подготовки соответствующего постановления правительства РФ преждевременно", - отметили в министерстве.

О законопроекте

В конце августа "Известия" сообщали, что Минсельхоз РФ планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных. Законопроектом предусмотрено, что владелец может маркировать животных за свой счет самостоятельно или привлекать для этого специалистов. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из тех, которые в последующем будут предусмотрены ветеринарными правилами маркирования и учета животных в зависимости от вида животного. Предполагается, что наряду с чипированием могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы.