Ретейлеры выступили против ограничения распространения сведений о детских смесях

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направила председателю Госдумы Вячеславу Володину негативный отзыв на предложение группы российских сенаторов и депутатов запретить распространение любой информации о детских смесях для питания как полноценных заменителей грудного молока. Об этом в понедельник сообщает газета " Известия " со ссылкой на документ.

В октябре в Госдуму была внесена новая версия законопроекта о запрете рекламы молочных смесей для детей, в соответствии с которой предлагалось запретить распространение информации о смесях любым способом и в любой форме, включая демонстрацию товара.

Как сообщил "Известиям" президент АКИТ Артем Соколов, корпоративные юристы пока не понимают, каким образом регуляторы при проверках будут трактовать такие запреты. В АКИТ считают, что при проверках Федеральная антимонопольная служба (ФАС), являющаяся контролирующим органом, сможет интерпретировать фотографии продукции и ее описание как информирование покупателей. Кроме того, предлагаемые ограничения могут обернуться тем, что розница не сможет размещать информацию о товаре, в том числе его наименование и стоимость, даже на ценнике.

Как отмечается в письме АКИТ в Госдуму, принятие законопроекта может повлечь за собой запрет открытой продажи заменителей грудного молока в интернете, что в свою очередь затруднит поиск этой продукции женщинами, которым необходимо искусственное кормление по медицинским показаниям.

В ФАС изданию сообщили, что уже получили инициативу законодателей и она находится на стадии рассмотрения. В пресс-службе Минсельхоза РФ "Известиям" рассказали, что ведомство не поддерживает изменения, предложенные в закон "О рекламе". В министерстве отметили, что запрет рекламы молочных смесей не будет иметь никакого эффекта. В Минздраве на запрос газеты не ответили.

Необходимость подготовки новой версии законопроекта о запрете рекламы детских смесей для питания как полноценных заменителей грудного молока возникла в связи с замечаниями правительства РФ. В частности, в кабмине считают неочевидным, что именно запрет рекламы заменителей грудного молока положительно скажется на популяризации естественного вскармливания. Кроме того, в проекте отзыва подчеркивалось, что поддержку грудного вскармливания можно осуществлять не только путем введения такого запрета, но и с помощью создания комфортных условий для кормления, появления социальной рекламы. При этом законопроектом не регулируются вопросы, связанные с наличием у матерей отдельных состояний и заболеваний, являющихся противопоказаниями для грудного вскармливания, отмечали ранее в правительстве.