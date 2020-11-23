"Известия": просрочка по выданным Россией кредитам другим странам оценивается в 25%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Доля просроченной задолженности зарубежных государств-заемщиков перед Россией в общем объеме внешних долговых требований РФ в 2020 году оценивается в 25%. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект изменений в программу управления государственными финансами, посвященную качеству организации бюджета и развитию финрынков.

По данным издания, Минфину поручено контролировать уровень "проблемных" долгов в портфеле ранее выданных правительственных кредитов и ежегодно снижать долю просроченной задолженности зарубежных государств-заемщиков. Так, в следующем году она должна снизиться до 24%, к 2023 году - до 23% и остаться на этом уровне и в 2024 году. "Известия", ссылаясь на приложения к проекту постановления правительства, сообщают, что для улучшения ситуации с "проблемными" долгами предлагается согласовать с иностранными государствами-заемщиками условия урегулирования задолженности перед РФ с учетом интересов федерального бюджета, платежеспособности стран-должников, а также международных обязательств России.

Как отмечает издание, в следующие три года Минфин планирует выдать иностранным правительствам и организациям государственные кредиты на общую сумму в 1,1 трлн рублей, в том числе на закупку российской продукции или услуг. По данным Казначейства, которые приводит газета, на 1 ноября 2020 года РФ выдала другим странам займы на сумму 120 млрд рублей, в то время как за этот же период заемщики вернули России 107 млрд рублей. Ранее на 2020 год было запланировано выдать иностранным правительствам и организациям кредиты почти на 300 млрд рублей.

"Известия" направили запрос в Минфин с просьбой объяснить возникновение потребности в таком целевом индикаторе, как уровень "плохих долгов", и уточнить сумму просрочки платежей перед Россией в данный момент. "Россия является крупнейшим кредитором. В этом году мы присоединились к международной инициативе G20 по реструктуризации задолженности беднейших стран, - сообщили в министерстве. - В связи с пандемией рассматривается вероятность небольшого изменения в графике платежей по этим странам. Но в целом мы ожидаем внесения платежей по кредитам в установленные сроки".