Более 60% россиян рассчитывают, что их доходы вырастут или не изменятся в 2021 году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более 60% россиян надеются, что их доходы вырастут или не изменятся в следующем году, 37% считают, что они могут снизиться. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование проводилось в ноябре текущего года, в нем приняли участие свыше 3 тыс. человек из всех регионов РФ. По данным опроса, роста доходов ожидают 30% респондентов, еще треть жителей России (33%) прогнозируют, что их финансовое положение в 2021 году никак не изменится.

9% опрошенных россиян отметили, что их доходы выросли в текущем году, 64% указали на их падение. Почти треть (27%) сообщили, что их финансовое положение не изменилось.

Ранее замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов говорил, что изменение методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, которую планируется внедрить в 2021 году, позволит обеспечить более быстрый доход работающих россиян. По его словам, размер прожиточного минимума растет медленнее, чем медианные зарплаты, поэтому привязка к ним обеспечит рост доходов россиян.