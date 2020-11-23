Мурманская область дополнительно получит 559 млн рублей на реновацию Больничного городка

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Дополнительные средства из федерального бюджета в размере 559 млн рублей будут выделены Мурманской области на создание новой инфраструктуры для старого микрорайона Больничный городок. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

Больничный городок - историческая часть Мурманска, его застройка началась еще в 1930-е годы. На территории Больничного района расположены 98 домов, подлежащих расселению, 76 из них признаны аварийными и подлежащими сносу, 22 дома являются домами пониженной капитальности.

"Минстроем России дано подтверждение, что Мурманская область получит 559 млн рублей на создание инфраструктуры для микрорайона Больничный городок. Это серьезно поможет тому проекту, которым мы сейчас предметно занимаемся. <…> Для нас принципиально важно развитие жилищного строительства", - сказал Чибис.

Он поручил замгубернатора - министру строительства региона Владиславу Сандурскому оперативно подготовить необходимую документацию по получению этих ресурсов для проектирования модернизированных инженерных сетей в рамках проекта.

В плане реновации микрорайона Больничный городок предусмотрено строительство новых домов в Мурманске. Проект реновации будет реализован поэтапно. В итоге планируется построить 200 тысяч квадратных метров жилья для 4 тысяч семей.

Три современных жилых дома для жителей аварийных малоэтажек по государственной программе "Обеспечение комфортной среды проживания населения региона" построят в Мурманске уже к осени 2021 года на улице Бондарной. До 30% площадей предоставят людям, проживающим в аварийных домах, еще 30% отдадут в свободную продажу и под коммерческую аренду. Оставшиеся квартиры планируется поделить между льготниками и сдать в некоммерческую аренду.