Россвязь продолжит работать в штатном режиме до окончания процедуры упразднения

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство связи (Россвязь) продолжит в полном объеме выполнять свою деятельность и завершит все мероприятия в срок до полного упразднения ведомства и передачи его функций в Минцифры РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте Россвязи.

В ведомстве напомнили, что на протяжении 16 лет оно выполняет функции по управлению государственным имуществом и оказанию государственных услуг в сфере электросвязи и почтовой связи. За это время Россвязи удалось добиться большого прогресса по таким вопросам, как устранение цифрового неравенства, отмена "мобильного рабства", запуски телекоммуникационных космических аппаратов. Кроме того, федеральное агентство вместе с операторами связи и местными органами управления стало на регулярной основе проводить тренировки по восстановлению сети связи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

"Каждый шаг ведомства был сделан благодаря его сотрудникам, которые теперь, при наличии у них такого желания, смогут продолжить свою профессиональную деятельность в Минцифры РФ, штат министерства будет пересматриваться в связи с расширением его функционала", - отметили в Россвязи.

"Сообщаем также, что в настоящее время и до завершения всех соответствующих процедур, Россвязь будет в полном объеме выполнять свои функции и работать в штатном режиме. Все текущие процессы деятельности будут завершены вовремя", - заключили в ведомстве.

В конце минувшей недели президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упраздняет подведомственные Минцифры РФ Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Функции упраздняемых ведомств перейдут в Минцифры, которое становится их правопреемником, в том числе по обязательствам, возникшим в результате исполнения судебных решений.

Такое решение принято в целях совершенствования государственного управления в данной сфере, сокращения административных барьеров, оптимизации полномочий и численности федеральных органов.