Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 76,06 рубля

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,19%, до 76,0575 руб., курс евро - на 0,05%, до 90,3375 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск курс доллара находился на уровне 75,95 руб. (-0,33%), евро снижался до 90,2 руб. (-0,2%).

К 10:10 мск курс доллара находился на уровне 75,8650 руб. (-0,44%), евро снижался до 90,12 руб. (-0,29%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,51% - до 3066,64 пункта, индекс РТС увеличился на 0,41%, до 1267,92 пункта.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи находился на отметке в 3091,09 пункта (+1,31%), а индекс РТС торговался на уровне 1283,78 пункта (+1,67%).

Цена январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE повышается на 1,38% - до $45,58 за баррель. Нефть WTI растет на 1,18% и торгуется на уровне $42,92 за баррель.