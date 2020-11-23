ВЭБ: изменения в институтах развития предусматривают оптимизацию персонала

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Изменения в системе институтов развития являются частью административной реформы, запущенной правительством РФ. В рамках реформы планируется оптимизация численности персонала, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ по итогам заявления премьер-министра РФ Михаила Мишустина о расширении перечня организаций, которые подконтрольны госкорпорации.

"Изменения в системе институтов развития являются частью административной реформы, реализуемой правительством для повышения эффективности деятельности государственных структур. В ее рамках планируются мероприятия по оптимизации численности персонала, созданию эффективной, работающей модели поддержки экономики и достижения национальных целей развития", - отмечается в сообщении.

Создание инвестблока на базе ВЭБ.РФ должно повысить эффективность и общий вклад в реализацию национальных проектов, заявили в ВЭБ. "На базе ВЭБ.РФ планируется сформировать единый, большой инвестиционный блок для управления деятельностью указанных организаций. Это исключит дублирование функций в организациях, позволит решить проблему их конкуренции друг с другом и с коммерческими структурами. Конечным результатом должно стать повышение эффективности и общего вклада в реализацию национальных проектов, рост качества жизни граждан", - отмечается в сообщении.

В ВЭБ подчеркнули, что глава госкорпорации Игорь Шувалов участвовал на всех этапах разработки сценария преобразований.

В понедельник стало известно, что правительство РФ приняло решение об интеграции в ВЭБ.РФ Фонда "Сколково", "Роснано", корпорации МСП, Российского экспортного центра (РЭЦ), Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Фонда развития промышленности, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям), Фонда инфраструктурных и образовательных программ, а также о передаче в ВЭБ.РФ части функций Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.