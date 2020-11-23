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ЦБ в рамках мер по снижению волатильности на рынке продал валюту на 6,6 млрд рублей

С 10 марта 2020 года объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 493,3 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 20 ноября на сумму 6,6 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ РФ с расчетами 19 ноября, составлял 6,4 млрд руб.

С 10 марта 2020 г. ЦБ проводит упреждающие продажи валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период объем продажи валюты на внутреннем рынке достиг 1 трлн 493,3 млрд руб.

Такие операции планируется осуществлять до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.

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