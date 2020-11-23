Анатолий Браверман возглавит РВК после ее вхождения в РФПИ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолий Браверман возглавит Российскую венчурную компанию (РВК) после ее вхождения в структуру РФПИ с сохранением текущей должности в руководстве фонда, следует из сообщения РФПИ.

"Российская венчурная компания войдет в структуру Российского фонда прямых инвестиций, в рамках реформы институтов развития, объявленной правительством РФ. Новым главой РВК станет первый заместитель генерального директора РФПИ Анатолий Браверман с сохранением текущей должности в руководстве РФПИ", - указано в сообщении.

Отмечается, что РВК будет осуществлять свою деятельность на основе соинвестиционной модели, для реализации российских и международных проектов, привлекая партнеров в совместные фонды, проекты и компании. Данная модель успешно применяется РФПИ в своей деятельности.

"РВК может сыграть важную роль в реализации приоритетных национальных целей развития РФ в качестве центра компетенций в области венчурного инвестирования. Применение объединенной экспертизы РФПИ и РВК позволит поднять венчурные инвестиции в России на новый уровень, активизировать взаимодействие с крупнейшими корпорациями и запустить множество новых перспективных проектов уже в ближайшее время", - отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об объединении ряда институтов развития в пять крупных центров. Речь идет о преобразовании двух лизинговых компаний - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг" в единую лизинговую компанию, о создании единого банка на основе МСП-банка и банка ДОМ.РФ, а также единого Фонда содействия реформированию ЖКХ на базе имеющегося фонда с тем же названием и Фонда защиты прав дольщиков. Кроме того, к Российскому научному фонду будет присоединен Российский фонд фундаментальных исследований, а Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций.

РФПИ продолжит свою деятельность в качестве суверенного фонда РФ в рамках, определенных Федеральным законом "О Российском фонде прямых инвестиций".