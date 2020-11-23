Кабмин упростит ряд процедур при реализации инфраструктурных проектов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России намерено упростить ряд процедур при реализации инфраструктурных проектов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

"Правительство продолжает устранять избыточные административные барьеры при реализации инфраструктурных проектов. Мы упрощаем порядок размещения инженерных сетей, подъездных и сельских дорог, поселковых улиц. Для них больше не потребуется получать разрешение на строительство. Это означает, что не нужно готовить большой объем сложной документации", - сказал председатель кабмина.

По его словам, эта мера позволит на полгода, а в некоторых случаях и до года сократить сроки проведения работ, "строить будет дешевле и проще".

"Государство продолжит контролировать использование земельных участков и прежде всего - соблюдения безопасности проведения работ", - добавил Мишустин.