В России началось обсуждение стандарта по оформлению техзаданий в сфере больших данных

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) объявила о старте публичного обсуждения проекта национального стандарта в сфере больших данных, который будет устанавливать требования к техническим заданиям в этой технологической сфере, в том числе для проведения государственных и муниципальных закупок. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РВК, распространенном в понедельник.

Документ разработан специалистами Института развития информационного общества и Национального центра цифровой экономики МГУ имени М. В. Ломоносова для отражения условий размещения заказов, связанных с поставками массивов больших данных и разработкой технологий для работы с ними. Авторы ожидают, что внедрение стандарта снизит риски возникновения спорных ситуаций и невыполнения обязательств сторонами соглашений.

"Технический комитет по стандартизации "Искусственный интеллект" на базе РВК вынес на публичное обсуждение первую редакцию стандарта "Информационные технологии. Большие данные. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению". Он устанавливает основные требования к содержанию и оформлению технического задания в области оперирования большими данными, а также особенности указанных технических заданий для государственных и муниципальных закупок", - говорится в сообщении РВК.

Технологии работы с большими данными востребованы в таких сферах как энергетика, банковское дело, телекоммуникации, здравоохранение и др. Без их использования невозможно развитие технологий искусственного интеллекта, новых производственных технологий, а также "умных" производств и городов.

Первая редакция стандарта доступна на сайте Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных, созданного на базе МГУ. Замечания по проекту принимаются до 11 января. По итогам публичного обсуждения документ будет утвержден Техническим комитетом "Искусственный интеллект". После этого авторы планируют внести его в Росстандарт.