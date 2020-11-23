Кабмин одобрил проект запрета повторных лицензий на недра с прекращенным правопользованием

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило предложение Минприроды внести изменения в закон "О недрах" в части запрета восстанавливать лицензии на недра, право пользования которыми было прекращено. Об этом говорится в сообщении Минприроды.

"Это (запрет) нужно для того, чтобы ликвидировать негативную правоприменительную практику. И не допустить к выпадению доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации в виде разовых платежей за пользование недрами", - отметил глава Минприроды России Александр Козлов, чьи слова приводятся в сообщении.

Действующая редакция закона допускает возможность восстановления только тех лицензий, по которым право пользования недрами приостановлено или ограничено. Арбитражные суды же иногда восстанавливают и те лицензии, право пользования недрами по которым прекращено, в том числе досрочно, отмечается в сообщении. Фактически повторное лицензирование таких объектов невозможно, потому что существует риск восстановления права пользования по лицензии прежнему недропользователю.

"В редакции законопроекта, который мы вынесли на рассмотрение, предусмотрено, что восстановить право пользования недрами по лицензии невозможно, если оно было прекращено на законных основаниях. Единственная возможность восстановить - это признание такого решения незаконным в административном или судебном порядке", - подчеркнул Козлов.

Правительство приняло решение одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" в части совершенствования правового регулирования отношений в области прекращения и восстановления права пользования участками недр" и внести его в Госдуму в установленном порядке.