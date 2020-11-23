"Сколково" запустил платформу для трудоустройства в инновационных компаниях

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС /. Платформу "Sk Профи" для подбора высококвалифицированных кадров, а также поиска вакансий в инновационных компаниях запустил фонд "Сколково". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба фонда.

"Фонд "Сколково" запустил профессиональную платформу для тех, кто хочет создавать и развивать инновации в России. Проект поможет компаниям и квалифицированным специалистам быстрее найти друг друга. В планах фонда - создание крупнейшей профессиональной экосистемы во всех регионах России", - говорится в сообщении.

Как пояснили в фонде, в последние годы усиливается тенденция поиска работы в узкопрофессиональных сообществах, и сайты по подбору кадров с размытой целевой аудиторией теряют позиции. "Sk Профи" представляет собой сообщество профессионалов инновационной среды. После регистрации на платформе компании могут публиковать неограниченное количество вакансий, работать с откликами в личном кабинете, искать сотрудников по заданным вакансиям, а претенденты - создавать резюме и искать работу.

По словам лидера проекта "Sk Профи" Марии Абрамовой, отличительная особенность платформы - формирование карты компетенций и навыков, сопоставление с профессиями, в том числе с профессиями будущего. При этом поиск и установление связей ведутся по ключевым словам в большом массиве данных о специалистах, что позволяет создавать профили с широким набором компетенций и навыков, не привязываясь к конкретной профессии, а работодателям искать специалистов под нестандартные запросы и требования к вакансии.

"Например, нужен специалист, отлично разбирающийся в секвенировании генома и при этом умеющий писать код на Пайтоне. В нашей базе такого специалиста будет легче найти, так как он укажет в своем профиле не только те навыки, которые соответствуют профессии биоинформатика, но и дополнительные навыки или хобби - программирование на Пайтоне. Соответственно, поиск работы для такого специалиста займет меньше времени, так как его анкета будет показываться гораздо чаще и под разные запросы работодателей,", - цитирует пресс-служба Абрамову.

"Sk Профи", как добавили в фонде, также является самообучающейся системой, которая формирует на основе действий участников профили профессий настоящего и будущего. В ближайшее время с помощью сервиса пользователи смогут оценить профессиональные качества, а также понять свои сильные и слабые стороны.