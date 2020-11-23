В Минэнерго пообещали до конца дня решить проблему теплоснабжения Владивостока и Артема

ТАСС, 23 ноября. Проблема теплоснабжения Владивостока и Артема будет решена до конца понедельника. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак в интервью телеканалу "Россия-24" .

"Большая часть котельных, порядка 41 котельной, до сих пор находятся на дизель-генераторных установках, еще порядка 40 котельных будут обеспечены дизель-генераторными установками до конца текущего дня. И мы надеемся, что вопрос теплоснабжения будет по Владивостоку и по Артему снят", - сказал он.

Полностью возобновить теплоснабжение в домах жителей Владивостока планируется во вторник, сообщил журналистам глава Приморского края Олег Кожемяко.

"Мы обратились и к МЧС, и к правительству, к руководителям соседних регионов Хабаровского края, Еврейской автономной области, Амурской области. Шесть дизельгенераторов нам отправлены, они придут сегодня вечером, сегодня ночью. Надеемся, завтра к вечеру подключить все теплоснабжение по городу Владивостоку", - сказал Кожемяко.

В понедельник будут подключены 12 центральных тепловых пунктов, это позволит дать тепло в дома 33 тыс. жителей Первомайского района города, и еще 20 тыс. будут подключены в течение ночи.

Водоснабжение возобновили в городе ночью. "С энергоснабжением сложнее. Нам ДРСК дает план только на среду. Там очень сложный рельеф, очень сложный монтаж высоковольтной линии в районе Голдобина, Морского кладбища", - сказал губернатор, добавив, что на месте работают бригады из Сахалинской области, ДРСК, "Русгидро", ФСК.

В городе Артем остаются без света порядка 30 тыс. жителей - около 187 многоквартирных домов и 8 тыс. домов частного сектора. К вечеру половина многоквартирных домов будет подключена, как и часть индивидуальных домов. В городе есть тепло и вода, уточнил Кожемяко.

В регионе после непогоды не работают 17 детских садов, несколько школ. Их собираются подключить на резервные источники питания.

На острове Русском, где также отмечаются сбои в энергоснабжении, часть поселков начнут подключать во вторник.