Мишустин заявил, что в России расширят перечень онлайн-сервисов для экспортеров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России расширит перечень онлайн-сервисов для экспортеров, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

"Правительство расширяет перечень онлайн-сервисов, которые экспортеры смогут получить в "одном окне". Они станут доступны для предпринимателей в их личных кабинетах", - сказал он.

Председатель кабмина напомнил, что сейчас информационная система работает в тестовом режиме, "однако уже в ближайшее время новая цифровая платформа будет открыта для публичного доступа".

"В числе новых сервисов - поиск зарубежных покупателей, формирование целого ряда аналитических отчетов о структуре и направлениях экспорта. Кроме того, появится возможность в электронном виде обращаться за мерами господдержки, например, за получением субсидий на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях", - перечислил Мишустин возможности новой системы.

По его словам, в целом на первом этапе работы появится возможность оформлять электронные запросы по шести видам государственных услуг и процедур. "Это позволит освободить малый и средний бизнес от многочисленного бумажного документооборота с различными ведомствами", - заверил премьер.