Российские покупатели чаще всего проверяют маркировку обуви

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Более половины сканирований с помощью приложения "Честный знак", позволяющего проверять легальность товаров на российском рынке, приходится на обувь - 11 млн из 20 млн просканированных кодов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), являющегося оператором "Честного знака".

"Приложение "Честный знак" для проверки легальности товаров взяло новую высоту - его скачали уже более 1,6 млн человек, число просканированных кодов с товаров превысило 20 млн, ежемесячно пользователи "Честного знака" проверяют около 2 млн товаров. Самым горячим спросом пользуется обувь, маркировка которой введена 1 июля, в сентябре коды с нее просканировали 1,25 млн раз, а в октябре - более 1,4 млн раз. Всего же число сканирований обуви приближается к 11 миллионам", - говорится в сообщении.

Часто проверяют и лекарства, добавили в пресс-службе. "На фоне спроса на лекарства в аптеках повысился и спрос на их проверку. Если в сентябре пользователи "Честного знака" проверили маркированные лекарства 167 тыс. раз (а это в 2,5 раза больше августа), то в октябре - уже почти 310 тыс. раз, рост почти двукратный. Сейчас число просканированных кодов с лекарств превысило 833 тыс.", - сообщает ЦРПТ.

Быстрее всего в приложении "Честный знак" набирают популярность автомобильные шины и покрышки, маркировка которых началась 1 ноября (при этом до 15 декабря можно купить и немаркированные). В октябре сканирований было почти 26,5 тыс. - в 4,4 раза больше, чем в сентябре (более 5,9 тыс.). Суммарно через приложение провели уже более 73,7 тыс. шин и покрышек.

Шубы, маркировка которых началась еще в 2016 году, проверили через приложение почти 1,5 млн раз. Столько же - табак, маркировка которого началась 1 июля 2020 года, сообщает пресс-служба.

В ЦРПТ напомнили, что приложение "Честный знак" позволяет не только получить информацию о товаре, но и оформить жалобу, если обнаружены нарушения в маркировке.