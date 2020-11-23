Единый институт развития Дальнего Востока начнет работу в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Единый институт развития Дальнего Востока, который объединит функции всех существующих сейчас структур, создадут до конца первого квартала 2021 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, назвав будущую структуру "суперинститутом".

Ранее в понедельник стало известно, что правительство РФ утвердило концепцию реорганизации структуры институтов развития, в соответствии с которой в России будет создан единый институт развития на базе госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом отмечалось, что будут ликвидированы три дальневосточных института развития: Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), Фонд развития Дальнего Востока и Арктики и Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ). Все функции этих институтов развития, за исключением государственной политики по привлечению трудовых ресурсов и инвестиций в Арктику и на Дальний Восток, перейдут к ВЭБ.РФ.

"Мы консолидируем все юридические лица - институты развития, наши подведомственные организации, которые до этого работали такой организованной группой, - в один суперинститут развития Дальнего Востока, который уже будет выполнять эти функции, таким образом, оптимизируя управленческий аппарат, накладные расходы. Ну и с точки зрения управляемости системы, я уверен, достигнем лучшего эффекта. Я думаю, до конца первого квартала 2021 года у нас у всей системы по развитию Дальнего Востока и Арктики будет один суперинститут развития", - сказал Чекунков.

Он подчеркнул, что реорганизация не повлияет на реализацию программ развития Дальнего Востока. "Ни одна программа не потеряется, ни одна функция не потеряется. Как вы знаете, я более шести лет трудился генеральным директором Фонда по развитию Дальнего Востока, за это время его активы выросли с 15 млрд рублей для 81 млрд рублей. Но активы ключевого института развития РФ, ВЭБ.РФ, составляют почти 3 трлн рублей, и это хорошая новость для Дальнего Востока - то, что ключевым финансовым партнером по развитию Дальнего Востока и Арктики становится ВЭБ.РФ", - пояснил министр.

Чекунков также заявил, что "размножение организаций - это нормальный процесс, но в какой-то момент управленческая логика заставляет консолидировать эти сущности".

"И в рамках ВЭБа будет создана также специальная группа, которая будет работать в единой повестке, в едином контуре с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, которое будет те же финансовые продукты и больше предлагать для всех наших проектов", - заключил он.