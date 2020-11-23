Кабмин ликвидирует Фонд развития моногородов и Особые экономические зоны

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Фонд развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Арктики, а также ОЭЗ будут ликвидированы. Их полномочия будут распределены между ВЭБ.РФ и федеральными органами исполнительной власти (ФОИВ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Помимо Фонда развития моногородов, Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, а также Особых экономических зон, ликвидации подлежат Российский фонд развития ИТ, Росинфокоминвест, Агентство по технологическому развитию, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Федеральные органы исполнительной власти займутся госполитикой по управлению ОЭЗ и распределению субсидий, также они будут предоставлять субсидии и гранты научным и инновационным компаниям, заниматься администрированием специальных инвестиционных контрактов, госполитикой по привлечению трудовых ресурсов на Дальнем Востоке и в Арктике.

В понедельник, 23 ноября, стало известно, что правительство РФ приняло решение об интеграции в ВЭБ.РФ Фонда "Сколково", Роснано, корпорации МСП, Российского экспортного центра (РЭЦ), Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Фонда развития промышленности, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям), Фонда инфраструктурных и образовательных программ, а также о передаче в ВЭБ.РФ части функций Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.