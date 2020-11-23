Реформа институтов развития. Главное

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Часть из них перейдет под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ", часть объединится с другими, схожими по функционалу, а практически каждый пятый ждет ликвидация.
ТАСС собрал ключевые положения оптимизации.
- ВЭБ.РФ получит в свое управление восемь институтов - Корпорацию МСП, Российский экспортный центр и Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), "Роснано", "Сколково", Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, а также Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (он же Фонд содействия инновациям).
- Также он получит часть функций еще восьми институтов развития, которые будут ликвидированы. Другая часть их задач перейдет федеральным органам исполнительной власти. Мишустин не уточнил, о каких конкретно организациях идет речь.
- Многие другие институты ждет укрупнение. "Российская венчурная компания" перейдет под управление РФПИ, Российский фонд фундаментальных исследований вольется в Российский научный фонд.
- Появятся Единая лизинговая компания (на базе ГТЛК, которую совсем недавно возглавил бывший министр транспорта Евгений Дитрих, и "ВЭБ-лизинга"), Универсальный банк (из МСП Банка и Банка "ДОМ.РФ"), единый Фонд содействия реформированию ЖКХ (в уже существующий институт с этим названиям вольется Фонд защиты прав дольщиков).
- Реформа не коснется 12 институтов, которые признаны стратегически важными. Это госкорпорации "Росатом", "Роскосмос" и "Ростех", "Росагролизинг", Россельхозбанк, Агентство по страхованию вкладов, "Российский экологический оператор", "ДОМ.РФ", корпорации развития Дальнего Востока и Северного Кавказа.
- Более того, "Курорты Северного Кавказа" получат более широкий функционал, превратившись в Корпорацию по туризму. Это, по-видимому, связано с выделением туризма в отдельный национальный проект.
- Оптимизация институтов развития идет в русле общей административной реформы, о которой Мишустин объявил 16 ноября.