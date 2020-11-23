Реформа институтов развития. Главное

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о масштабной оптимизации институтов развития. Часть из них перейдет под управление госкорпорации "ВЭБ.РФ", часть объединится с другими, схожими по функционалу, а практически каждый пятый ждет ликвидация.

ТАСС собрал ключевые положения оптимизации.