HeadHunter назвал самые престижные сферы занятости по мнению россиян

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Самыми престижными сферами занятости считаются нефтегазовая отрасль, информационные технологии, а самой непрестижной стала область ЖКХ. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы HeadHunter, опубликованные в понедельник.

"Наиболее престижной российские соискатели считают работу в нефтегазовой отрасли. 48% респондентов выбрали этот вариант. Второй по престижности оказалась IT-отрасль. Ее выбрали 47% опрошенных", - говорится в результатах опроса.

При это отрасль информационных технологий оказалась на первом месте среди молодых соискателей в возрасте от 18 до 24 лет (57%), а также для респондентов из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (49%), Северо-Западного и Центрального федеральных округов (44% и 45% соответственно).

"Что касается наиболее непрестижных отраслей, то на первом месте стоит ЖКХ. Ее в качестве таковой отметили 45% респондентов. Сфера розничной торговли оказалась на втором месте по "непрестижности" (31%), далее расположились образовательные учреждения (26%) и сельское хозяйство (24%)", - говорится в результатах опроса.

В понимании большинства опрошенных (74%) престиж профессии определяет величина зарплаты. Кроме того, престижная профессия, по мнению респондентов, должна пользоваться уважением в обществе (58%) и приносить ему большую пользу (51%).

Опрос проводился с 9 по 15 ноября среди 4 184 соискателей старше 18 лет во всех округах России.