FT: авиакомпании выступили за замену карантина предполетным тестированием

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Руководители таких авиакомпаний, как американская Delta Air Lines, британские British Airways и EasyJet, считают необходимым замену карантина, который должны соблюдать пассажиры по прибытии в ряд стран из-за пандемии коронавируса, на предполетное тестирование на COVID-19. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times .

Только так, как заявили они журналистам, можно увеличить пассажиропоток в условиях кризисной ситуации, когда, по прогнозам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), потери авиаперевозчиков в 2020 году составят $80 млрд.

"[Такое] тестирование будет иметь решающее значение для открытия международных авиапутешествий", - заявил глава Delta Air Lines Эд Бастиан в интервью изданию британских деловых кругов. "До внедрения вакцины потребуется некоторое время", - сказал он. Ведь придется решить огромную логистическую проблему иммунизации больших слоев населения мира.

Как отмечает исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен, "есть основания для оптимизма" в связи с созданием вакцин. "Однако никто не знает, как долго продлится эта пандемия" и как быстро будут использоваться эти препараты, подчеркнул он.

"Вакцины - отличная новость, и мы воодушевлены этим, но перспективы того, когда они будут использоваться, в каком масштабе" и как это скажется на авиапутешествиях, пока неясны, полагает глава BA Шон Дойл. "Очевидно, что нам нужно решение в краткосрочной перспективе, чтобы снова поспособствовать росту авиапутешествий", - добавил он. По оценке генерального директора корпорации Airbus Гийома Фори, вакцины станут широко доступны "вероятно, не раньше второго полугодия" следующего года. "Мы не можем дожидаться вакцин, необходимо проводить крупномасштабные тестирования", что позволило бы в некоторой степени восстановить пассажиропоток, полагает он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 58,6 млн человек, около 1,4 млн умерли.