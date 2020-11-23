Работающий на курортах СКФО малый бизнес получил отсрочку по аренде до 2022 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Представители малого бизнеса, которые работают на курортах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), получили отсрочку по арендным платежам до 2022 года в качестве поддержки в условиях пандемии. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор "Курорты Северного Кавказа" (КСК) Хасан Тимижев.

"Не только резидентам, но и малому бизнесу, который работает на курорте, - киоски, магазинчики. Для них мы ввели скидки по арендным платежам, предоставили отсрочку до конца 2022 года. Не только мы помогали - в целом правительство в лице Минэкономразвития РФ. Мы, естественно, выступили в поддержку этого бизнеса, потому что считаем его не просто арендаторами, с которых мы деньги получаем, это наши партнеры, создающие сервис", - сказал он, отвечая на вопрос о мерах поддержки резидентов в условиях пандемии.

По словам генерального директора КСК, из-за пандемии курорты Северного Кавказа не принимали посетителей в течение четырех месяцев, что, безусловно, сказалось на работе резидентов особых экономических зон. "Резиденты тоже стали заложниками ситуации, в которую мы все попали. Когда курорт был закрыт, для резидентов, которые уже запустили и реализовали свои проекты (отели, рестораны), был сложный период, они понесли определенные убытки. Но вместе с тем они видят и перспективы для дальнейшего развития: они смогут эти убытки покрыть за счет работы в зимнем сезоне и последующем периоде. Поэтому ни один резидент не закрылся, не обанкротился, все работают сейчас полноценно", - подчеркнул Тимижев.

Он отметил, что из-за вынужденных ограничений замедлились темпы реализации еще не завершенных инвестиционных проектов, однако отказываться от своих проектов и обязательств резиденты не намерены. "Мы видим замедление строительства объектов по проектам резидентов, которые еще находятся на стадии реализации. Это связано и с финансовыми возможностями, да и в период пандемии были сложности с привлечением строителей. Кроме того, строительный сезон в горах короткий. Сейчас в сезон у нас, естественно, стройка запрещена на объектах, но я думаю, что после окончания зимнего сезона все восстановятся, и резиденты нагонят упущенное время, проекты будут реализованы в срок", - отметил генеральный директор КСК.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Занимается развитием всесезонных курортов "Архыз" в Карачаево-Черкесии, "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, "Ведучи" в Чеченской Республике.