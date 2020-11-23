Кремль не стал анонсировать кадровые решения по главам реформируемых институтов развития

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Кремль не анонсирует возможные кадровые решения в отношении глав институтов развития, которые будут реформированы или упразднены. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Кадровые вопросы мы никогда не анонсируем, не будем это делать и сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных кадровых перестановках в руководстве институтов развития, в том числе "Роснано", которое сейчас возглавляет Анатолий Чубайс.

О реформе системы институтов развития премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал в понедельник на совещании с вице-премьерами. По его словам, необходимость корректировки системы, в которую входят 40 структур, связана с новыми вызовами. Что касается "Роснано", то оно войдет в состав крупного инвестиционного блока на базе ВЭБ.РФ, туда также включат Корпорацию МСП, Российский экспортный центр, ЭКСАРа, фонд "Сколково", Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.