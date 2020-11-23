"Пятерочка" откроет цифровые магазины без персонала в крупных городах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая в России продуктовая сеть "Пятерочка" откроет в следующем году около 50 цифровых магазинов без персонала, в том числе в регионах. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) Сергей Гончаров.

"Планируем в следующем году после прохождения пилота открыть около 50 магазинов в этом формате. Пилот пока показывает очень хорошие результаты, в среднем магазин посещает 230 человек в день. Планируем открыть где-то 20-25 магазинов в Москве, остальные - в крупных городах-миллионниках. Дальше мы будем смотреть, есть ли другие возможности для развития", - сказал Гончаров.

Такие магазины могут появиться на улицах с высокой проходимостью, на железнодорожных станциях и автовокзалах, добавил он.