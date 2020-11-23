"Пятерочка" не ожидает проблем с наличием вина и шампанского к Новому году

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Крупнейшая в России продуктовая сеть "Пятерочка" не ожидает проблем с наличием вина и шампанского на полках своих магазинов в предновогодний сезон, поскольку начала заблаговременную подготовку к новым правилам "Закона о виноградарстве и виноделии". Об этом в интервью ТАСС рассказал гендиректор сети "Пятерочка" (входит в X5 Retail Group) Сергей Гончаров.

"В этом году проблем с винами на "высокий" новогодний сезон не предвидим. Мы озвучили нашим поставщикам задачу по переходу всех вин - как игристых, так и тихих - на российский виноматериал. Также мы нашли новых поставщиков, обладающих своими виноградниками, заключаем с ними договоры о стратегическом партнерстве", - отметил Гончаров.