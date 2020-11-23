На Ставрополье площадь под сахарную свеклу в 2021 году увеличат на 8%

ПЯТИГОРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Площадь для выращивания сахарной свеклы на Ставрополье в 2021 году планируется увеличить до 28 тыс. гектаров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.

"Площадь для выращивания сахарной свеклы в 2021 году прогнозируется на уровне 28 тыс. га", - приводятся в сообщении слова первого замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Вячеслава Дридигера.

Минсельхоз края ранее сообщал, что общая посевная площадь под культурой в 2020 году составляет 26 тыс. га. Таким образом, в 2021 году площадь увеличится на 7,7%.

По словам Дридигера, на 2021 год также планируется заложить демонстрационные опыты по развитию отечественной селекции сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, сои и овощных культур.

"В 2020 году на Ставрополье гибриды отечественной селекции сахарной свеклы высевались в ООО Агро-фирма "Аграсахар 3" на площади 720 га. Общее увеличение площади под гибридами отечественной селекции составила 3%. Кроме того, сравнительные опыты по продуктивности гибридов отечественной и иностранной селекции были заложены в ООО "Агросахар" Изобильненского городского округа на площади 11 га в условиях орошения (5 гибридов отечественной селекции и 34 - иностранной)", - говорится в сообщении.

Аграрии Ставропольского края собрали в 2019 году 1,9 млн тонн свеклы, что на 11% больше, чем в 2018 году. Завод по производству сахара в Изобильном произвел около 30 тыс. тонн сахара в 2020 году. Сахарная свекла является традиционной культурой для Ставрополья.