Путин подписал закон, уменьшающий доход ЦБ от продажи доли в Сбербанке на 200 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Банк России получит от сделки по продаже принадлежащего ему пакета акций Сбербанка на 200 млрд рублей меньше, чем предполагалось ранее. Документ, опубликованный в понедельник на официальном портале правовой информации, вносит поправки в закон "О перечислении части доходов, полученных Центральным банком Российской Федерации от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России".

Закон является бюджетообразующим и был внесен в Госдуму правительством РФ вместе с проектом федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Ранее был принят закон, который предусматривает выкуп Минфином за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) принадлежащего ЦБ РФ пакета акций Сбербанка. Еще один закон устанавливает особенности перечисления в федеральный бюджет части доходов ЦБ от этой сделки. Согласно этому документу, доход ЦБ составит 300 млрд рублей. Кроме того, документ предусматривает, что ЦБ сможет получить сумму, компенсирующую ему убыток от продажи в 2020-2023 годах кредитных организаций, в отношении которых Банком России осуществлялись меры по предупреждению банкротства в сроки, установленные правительством РФ, но не более 200 млрд рублей.

Одобренный 18 ноября Совфедом документ исключает возможность ЦБ компенсировать эти убытки за счет средств от продажи пакета акций Сбербанка правительству. "Соответствующие изменения позволят направить в доход федерального бюджета в 2021-2023 годах дополнительно до 200 млрд рублей", - отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке.

Закон был разработан в целях мобилизации доходов в федеральный бюджет для финансового обеспечения принятых расходных обязательств, уточнялось в сопроводительных материалах к документу.