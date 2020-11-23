Новое хранилище и линия сортировки яблок откроются в КБР до конца 2020 года

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Новое хранилище для яблок на 7 тыс. тонн и линию по сортировке и упаковке яблок мощностью 19 тонн в час запустят в Кабардино-Балкарии (КБР) до конца года. Об этом в интервью ТАСС сообщил финансовый директор ООО "Агрохолод" - компании-инициатора инвестпроекта, получившего поддержку государства, Заурбек Ерижоков.

"В рамках реализации инвестиционного проекта предусмотрено строительство плодохранилища на 7 тыс. тонн, объединяющего в себе участки производственного холодильника (хранилище) и сортировки. Сегодня мы уже ввели в эксплуатацию само хранилище, заполнили продукцией и подключили все холодильные камеры. Достраиваем сортировочный узел мощностью 19 тонн в час, наводим последние штрихи, занимаемся благоустройством территории и планируем ввести его в эксплуатацию уже в конце года", - рассказал Ерижоков.

Садоводство в республике в настоящее время активно развивается, яблоки из Кабардино-Балкарии становятся брендом республики, отметил он. "На 2020 год отчет еще не сформирован, но, по оценкам, валовый объем яблок составил свыше 400 тыс. тонн, а хранилища вмещают в два раза меньше. И мы понимаем, что республика нуждается в дополнительных хранилищах для развития агропромышленного комплекса", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что создается 50 новых рабочих мест, в том числе 15 высокопроизводительных, с зарплатой 20-30 тыс. рублей. "Работники предприятия должны обладать соответствующей профессиональной подготовкой, знаниями и опытом, чтобы выполнять качественно свои функции на соответствующей должности. К сезонным работникам требования другие - это должны быть люди, достигшие 18-летнего возраста и подходящие для работы по всем медицинским показаниям. У проекта есть и большая социальная значимость, мы заинтересованы в том, чтобы развивались муниципальный район, республика, и, конечно же, при выборе работников, предпочтение будет отдано местным жителям", - сказал собеседник.

По данным министерства сельского хозяйства КБР, в республике активно развивается садоводство, за последние годы в регионе заложено свыше 13 тыс. га садов интенсивного типа. В настоящее время республика обеспечена мощностями для единовременного хранения 147 тыс. тонн плодово-ягодной продукции, до конца года планируется завершить строительство еще 5 плодохранилищ суммарной мощностью 13,6 тыс/ тонн.

ООО "Агрохолод" реализует инвестпроект по строительству плодохранилища на 7 тыс. тонн с участком сортировки в городе Баксане. Стоимость инвестпроекта составляет около 600 млн рублей, компания вкладывает 100 млн. Для реализации проекта компания получила господдержку в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года" в форме вхождения Корпорации развития КБР в уставной капитал компании и получила займ от Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК).