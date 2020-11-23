"Вертолеты России" передали Республике Сербской первый из трех планируемых "Ансатов"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) передал министерству внутренних дел Республики Сербской (автономное образование в составе Боснии и Герцеговины) первый вертолет "Ансат" в медицинской комплектации. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Это первое воздушное судно, переданное в рамках контракта на три вертолета. "Ансат" для Республики Сербской укомплектован медицинским модулем с носилками и медицинской полкой", - отмечается в сообщении.

Как отметил гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский, еще два "Ансата" для нужд полиции будут переданы Республике Сербской в 2021 и 2022 годах, они будут дополнительно оснащены поисковыми прожекторами, системой беспарашютного десантирования, лебедкой и внешней подвеской.

"В салоне располагается место для перевозки пострадавшего и два кресла для сопровождающих медиков. В состав медицинского оснащения входит система искусственной вентиляции легких, теле-ЭКГ, позволяющая вести мониторинг сердечной деятельности в режиме реального времени, и другое оборудование для эвакуации больных разной степени тяжести. В комплекте поставки - пять кресел, которые можно установить вместо медицинского модуля, и перевозить в салоне вертолета 7 пассажиров. Также на воздушном судне установлена система активного гашения вибраций", - отмечается в сообщении.

Легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет "Ансат" выпускает Казанский вертолетный завод с 2013 года.